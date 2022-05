Uomo morto in mare a Riva Trigoso

(ANSA) - GENOVA, 17 MAG - Appartiene a Fiorenzo Salino di 92 anni il corpo esanime rinvenuto questa mattina in mare nel golfo di Riva Trigoso (Genova). La segnalazione è giunta alla delegazione di spiaggia di Riva Trigoso da parte di un pescatore che ha avvistato il cadavere nei pressi dello scoglio dell'Asseu. Con l ausilio della motovedetta della Circolare di Sestri Levante il corpo del pensionato residente a Casarza Ligure è stato trasportato nel porto sestrese dove il medico di turno ne ha riscontrato il decesso per annegamento. La salma è stata quindi trasportata all' obitorio dell' ospedale di San Martino di Genova a disposizione delle autorità. (ANSA).