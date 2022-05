Terminal S.Giorgio-Authority, lite da Tar a giudice ordinario

(ANSA) - GENOVA, 17 MAG - Il Tar della Liguria ha emesso una sentenza giudicando "inammissibile per difetto di giurisdizione" il ricorso del 2017 proposto dal Terminal San Giorgio contro Autorità portuale di Genova per chiedere la restituzione di 1 milione e 645mila euro versati dallo stesso terminal San Giorgio per la concessione del 2005 e di 205mila euro versati dall'incorporata Terminal Frutta Genova per la concessione del 2006. Si tratta delle somme corrispondenti all'indennizzo riconosciuto dall'Authority al precedente concessionario Multipurpose Terminal per la revoca del 2003. Terminal San Giorgio sostiene di avere diritto alla restituzione delle somme dato che "i titoli di Tsg e Tfg sono venuti meno in seguito al sequestro penale preventivo del compendio demaniale ed alla situazione determinatasi con la riassegnazione dei beni all'Ati Ignazio Messina & C.-Terminal San Giorgio a seguito dell'accordo sostitutivo di concessione demaniale del luglio 2011 stipulato dopo l'esito della gara bandita nel 2009 nelle more del processo penale". La controversia, secondo i giudici amministrativi, dovrà essere esaminata dal giudice ordinario, "visto che la questione riguarda diritti soggettivi a contenuto meramente patrimoniale". (ANSA).