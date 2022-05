Omotransfobia: a Genova dipinta una strada Arcobaleno

"Una strada tutta arcobaleno, di gioia, che percorrono bambine e bambini quando vanno a scuola, le persone che vanno ai giardini Luzzati, uno spazio a noi molto caro, visto che sarà la sede del Village dal 4 all'11 giugno, giorno del Pride". Così Ilaria Gibelli, del coordinamento Liguria Raimbow, spiega la decisione di decorare la salita che porta ai Giardini Luzzati, con i sei colori della bandiera rainbow, in cui in questi anni si è identificato il movimento LGBT+. "Questo è un momento simbolico - spiega - perché abbiamo voluto dipingere e inaugurare questa strada, usando i colori arcobaleno, proprio in occasione della Giornata Internazionale contro l'omolesbobitransfobia. Abbiamo scelto di fare questa iniziativa invece di una manifestazione, una cosa visibile alla città che potesse manifestare la nostra presenza che per tante persone è ancora invisibile". (ANSA).