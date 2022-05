I Tempi dell'Architettura alla BeDesign Week a Genova

(ANSA) - GENOVA, 17 MAG - I Tempi dell'Architettura.

Dialoghi tra ricerca, cultura e professione è il programma di convegni e incontri proposto dall'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Genova (OA.GE) in collaborazione con Fondazione Ordine Architetti PPC di Genova (FOA.GE) e Dipartimento Architettura Design dell'Università di Genova (UniGe DAD) in occasione della Genova BeDesign Week e che dal 18 al 22 maggio 2022 animerà gli spazi di Santa Maria di Castello.

"Abbiamo ritenuto importante partecipare attivamente a questa edizione della Genova BeDesign Week 2022, al fianco del DIDE - Distretto del Design Genova - precisa Francesca Salvarani, segretaria dell'Ordine Architetti PPC di Genova - proponendo iniziative culturali connesse al tema del 'tempo', protagonista di quest'anno, per sottolineare la volontà dell'Ordine e della Fondazione di portare avanti progetti di collaborazione già intrapresi con gli altri Enti coinvolti, soprattutto Comune di Genova e Università, e con la città stessa. Sarà un programma intenso, curioso, e multidisciplinare, che rappresenta solo alcune delle sfaccettature della nostra professione, e che ci auguriamo contribuisca a far conoscere il mondo degli architetti alla nostra città e ai visitatori della Design Week".

"A questo proposito, la Loggia Superiore di Santa Maria di Castello accoglierà dal 18 al 20 maggio, quattro convegni incentrati sui temi della demolizione e della partecipazione attiva della popolazione nei processi di trasformazione della città, del territorio e della rigenerazione. Un'occasione per raccontare la presenza dell'Ordine al Tavolo di partecipazione per il percorso di accompagnamento sociale del Quartiere Diamante a Begato che ha permesso ai vari soggetti coinvolti di condividere un programma con la cittadinanza, per stimolarne il senso di appartenenza a quel luogo, generando una collettività inclusiva" spiega una nota. (ANSA).