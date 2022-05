Consiglio Liguria ricorda operaio morto a Lerici

(ANSA) - GENOVA, 17 MAG - Un minuto di silenzio ha aperto i lavori del Consiglio regionale della Liguria per ricordare Beniamino De Masi, operaio morto sul lavoro in un cantiere edile a Lerici (La Spezia). "E' l'ennesima morte bianca sul lavoro nella nostra Regione - sottolinea il presidente dell'assemblea Gianmarco Medusei -, questa volta un operaio è stato travolto dal crollo di un solaio di un rustico in ristrutturazione.

Purtroppo per un altro operaio la giornata di lavoro si è conclusa con la morte. Ai suoi familiari vorremmo giungesse il cordoglio e la commossa partecipazione del Consiglio regionale della Liguria". (ANSA).