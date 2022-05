Progetto Disabilità intellettive vince bando Telethon-Cariplo

(ANSA) - GENOVA, 16 MAG - Sono stati selezionati i vincitori del bando di concorso 2021 promosso da Fondazione Cariplo e Fondazione Telethon per la ricerca sulle malattie genetiche rare. In Liguria è stato finanziato un progetto di ricerca che ha ottenuto fondi per un totale di 250mila euro. Si tratta del progetto coordinato da Maria Carla Bosco dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova. In tutto il territorio nazionale sono stati finanziati 24 progetti, per un totale di 5,7 milioni di euro.

Il progetto del gruppo guidato da Bosco si dedicherà allo studio della disabilità intellettiva, una condizione clinica che può essere associata a molteplici fattori, spesso di origine genetica. Lo studio di queste cause genetiche può essere un'importante via per capire meglio le basi meccanicistiche della malattia, oltre che per entrare nel dettaglio dei diversi disordini genetici. I risultati di questo progetto, seguito anche dal gruppo di ricerca dell'Università Vita Salute San Raffaele di Alessandro Sessa, permetteranno di far avanzare la conoscenza sulle disabilità intellettive in generale, e di creare solide basi per lo sviluppo futuro di terapie clinicamente rilevanti per i pazienti affetti da queste patologie.

ll bando di Fondazione Telethon e Fondazione Cariplo è diretto a sostenere la ricerca di base, ispirandosi a un'iniziativa del National Institutes of Health (NIH), focalizzata sullo studio di quelle parti del nostro patrimonio genetico che, ad oggi, restano oscure ma dovrebbero essere "illuminate". In particolare, i progetti dovevano focalizzarsi sullo studio dei cosiddetti bersagli Tdark, definiti secondo i criteri stabiliti dall'Illuminating the Druggable Genome Knowledge Management Center (IDG-KMC), per i quali non sono note informazioni sulla struttura, sulla funzione e sulla interazione con molecole e farmaci. (ANSA).