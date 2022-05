Genova, la Festa dello Sport diventa maggiorenne

(ANSA) - GENOVA, 16 MAG - Edizione numero 18 per la Festa dello Sport, l'ormai consueto appuntamento dedicato a tutte le discipline sportive, da provare e vivere, che andrà in scena nel prossimo fine settimana da venerdì 20 a domenica 22 presso il Porto Antico di Genova. Sviluppata su una superficie di oltre 130 mila mq, la Festa dello Sport ospiterà, praticabili, oltre 90 discipline, da quelle classiche come Calcio, Basket, Volley, Canottaggio e Rugby fino alle ultime arrivate Baseball, Calistenics, Squash, Pugilato e giochi della mente. Sessanta le società sportive che potranno contare anche su tre palchi: Palco Mandraccio, Palco Millo e Isola delle Chiatte, mentre per la prima volta ci sarà anche 'casa Uisp', uno spazio dedicato all'ente di promozione sportiva.

"La festa dello sport è la sintesi di un lavoro lungo un intero anno - ha spiegato Michele Corti, ideatore dell'evento -.

La nostra missione è quella di promuovere lo sport e i suoi valori soprattutto tra i giovani. L'obiettivo è quello di superare ancora una volta quota 100 mila partecipanti e le previsioni meteo sono da questo punto di vista di buon auspicio".

"Diciotto anni della Festa dello Sport e 30 anni del Porto Antico rinnovato, un matrimonio bellissimo che ci regalerà questa festa unica - ha sottolineato l'assessore allo sport della regione Liguria Simona Ferro -. Numeri impressionanti così come gli eventi correlati, dalla baby maratona alle olimpiadi delle scuole. Come dico sempre lo sport è vita e soprattutto aiuta i più piccoli che potranno dare sfogo ai loro istinti più belli dopo che negli ultimi mesi è stata tolta socialità".

