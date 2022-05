Genoa in B, tifosi tra forum blindati e voglia ripartire

(ANSA) - GENOVA, 16 MAG - Il giorno dopo la matematica retrocessione in serie B l'umore dei tifosi genoani viaggia su binari differenti. Se da una parte regna la delusione per l'addio dopo 15 stagioni alla serie A, dall'altra la retrocessione viene considerata come l'ultimo "regalo" della gestione Preziosi. Poche le critiche all'attuale società nei principali forum anche se uno dei più famosi, 'Il muro dei grifoni' è accessibile da ieri solo agli iscritti per evitare incursioni di altre tifoserie.

Unanime il pensiero invece sulle varie pagine aperte sui social: adesso voltare pagina. Alla nuova proprietà sono già stati perdonati alcuni errori di 'gioventù' come li definiscono i tifosi : dalla scelta di Shevchenko per il post Ballardini sino a un mercato di gennaio incompleto sul fronte delle punte.

La ricostruzione e il mercato estivo saranno adesso per i tifosi il vero banco di prova. Il giudizio su 777 Partners, commentano in molti, potrà essere dato solo nel prossimo campionato di serie B che, sottolineano tutti, deve avere un solo obiettivo: il ritorno in serie A. (ANSA).