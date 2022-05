Genoa: avanti con Blessin, ma c'è piano alternativo

(ANSA) - GENOVA, 16 MAG - Una retrocessione da metabolizzare per ripartire subito. In casa Genoa è il giorno della delusione dopo la retrocessione arrivata dopo 15 stagioni consecutive in A, ma il pensiero della società è già alla prossima stagione. La nuova proprietà, che in questi mesi ha messo nelle casse societarie 48 milioni riportando i conti in ordine tanto che il club dopo anni ha ricevuto la licenza Uefa, deve ora far tesoro degli errori commessi in stagione e costruire una squadra che possa essere protagonista in B.

Saranno giorni frenetici i prossimi con riunioni e incontri tra i vari dirigenti a partire dal presidente Zangrillo all' Ad Blazquez assieme ai 777 partners sino al general manager Spors.

Per il momento, così trapela dal club di Villa Rostan, massima fiducia in Alexander Blessin che con una squadra rivoluzionata in parte a fine gennaio con giocatori giovani e stranieri ha portato il Genoa a lottare sino alla penultima giornata per la salvezza. Il tecnico ha un contratto pluriennale e gode della stima dei vertici ma rimane il dubbio se sia adatto ad affrontare un campionato particolare come quello di Serie B.

Dunque il club valuterà attentamente anche altre eventuali opzioni. Sul fronte dirigenziale invece al gm Spors potrebbe essere affiancato da un direttore sportivo italiano che ben conosca i meccanismi del nostro calcio e che possa essere sempre vicino alla squadra permettendo così a Spors di proseguire il proprio lavoro di scouting con maggiore tranquillità. Per ora però l''obiettivo è quello di chiudere al meglio in casa sabato prossimo quando il Genoa saluterà la categoria sfidando alle 17.15 il Bologna e lo farà comunque sostenuto dai propri tifosi che domani sera si riuniranno in assemblea sotto la Gradinata Nord. (ANSA).