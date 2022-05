Francescon, su Modello Genova Dello Strologo non sa cosa dice

(ANSA) - GENOVA, 16 MAG - "Mi ero ripromesso di non intervenire sulla vicenda del ponte, ma sono costretto a farlo solo per amore di verità avendo contribuito in prima persona fin dai primi minuti a quello che è poi diventato il "modello Genova". L'uscita di Ariel Dello Strologo sul modello Genova è quanto di più assurdo si possa dire su un'opera presa come riferimento a livello mondiale" Lo dice Gianfranco Francescon candidato in consiglio comunale di Vince Genova, già comandante del Comando militare dell'Esercito in Liguria. "Dello Strologo con le sue parole sta tradendo la storia e il valore di Genova e della sua gente. Sta offendono il lavoro di migliaia di operai, tecnici, aziende italiane all'avanguardia che hanno lavorato senza sosta. Sta anche sconfessando le parole dell'ex premier e oggi suo alleato Giuseppe Conte che ha preso il "modello Genova" come riferimento per la ripartenza del Paese post Covid. O quelle del presidente del Consiglio Mario Draghi che ha parlato del lavoro fatto a Genova come "modello di come si riparte dopo una tragedia, un esempio di collaborazione, rapidità, concretezza che è diventato un modello", sottolinea Francescon.

"Purtroppo il candidato Sindaco Ariel Dello Strologo non sa di cosa sta parlando e prima di rilasciare certe dichiarazioni farebbe bene a farsi consigliare da chi ha trascorso giorni e notti con le maniche rimboccate al lavoro per Genova divorando lacrime in silenzio".

Critico verso le affermazioni di Dello Strologo anche Matteo De Micheli, candidato in consiglio comunale per Genova Domani, l'altra lista civica che appoggia Bucci. "Arrivando a dire che il Modello Genova dovrebbe essere solo 'ogni molto' Dello Strologo certifica la propria totale incompetenza nella gestione della cosa pubblica. Un Modello portato in tutti gli ambiti come esempio di efficienza, efficacia e trasparenza per il candidato delle sinistre e dell'immobilismo diventa un'eccezione da archiviare. È evidente che Dello Strologo o non ha capito nulla del Modello Genova, lui solo al mondo, o pur di strizzare l'occhio a chi quel Modello ha cercato in ogni modo di affossarlo, nell'esclusivo interesse di bottega di partito dei Signor No, arriva a negare l'evidenza dei risultati ottenuti".

