Comunali: Dello Strologo, Modello Genova per ponte non è esempio

(ANSA) - GENOVA, 16 MAG - "Non sono d'accordo che il 'modello Genova' per la ricostruzione del ponte Morandi sia un esempio per il Paese, è un'eccezione, credo che uno Stato che funziona dovrebbe augurarsi di usarlo il meno possibile". Lo dichiara il candidato sindaco progressista a Genova Ariel Dello Strologo durante un incontro pubblico al circolo Cap con il ministro della Salute e segretario nazionale di Articolo Uno Roberto Speranza.

"Un modello che prevede di eliminare i limiti di spesa e di ridurre di molto il rispetto delle regole perché l'emergenza lo prevedeva è un modello che va usato ogni tanto, anzi ogni molto.

Per il resto il nostro Paese deve funzionare con le regole e con dei limiti di spesa che tutelino i soldi del Paese, noi ancora oggi non sappiamo quanto è costato ricostruire il ponte Morandi.

E' giusto saperlo". (ANSA).