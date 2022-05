Anziano ciclista muore contro camion ad Arma di Taggia

(ANSA) - ARMA DI TAGGIA, 16 MAG - Un ciclista di circa 70 anni, non ancora identificato perché sprovvisto dei documenti, è morto stamani in un incidente con un camion che trasportava terra. E' successo sulla strada provinciale 548, tra Arma di Taggia e Badalucco, all'altezza di località Cave di San Giorgio, nell'imperiese. Ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale i motivi all'origine dell'incidente. Non si esclude che il camion possa aver agganciato il ciclista, nel tentativo di superarlo o che la vittima abbia avuto un malore che gli ha fatto perdere il controllo delle due ruote. (ANSA).