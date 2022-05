Napoli vince e saluta Insigne, Genoa a un passo dalla B

Nel giorno della festa di Insigne che segna su rigore il suo 122mo gol con la maglia azzurra, il Napoli batte il Genoa, conquista matematicamente il terzo posto in classifica (che vale 21,6 milioni di euro di contributi) e inguaia la squadra di Blessin che deve considerarsi ormai con un piede in serie B. Al Maradona finisce 3-0 con le reti Osimhen al 31' del primo tempo; nella ripresa (20') raddoppio di Insigne su rigore, tris al 36' con Lobotka. Per Insigne l'ultima in casa con la maglia del Napoli, il saluto commosso dello stadio: "Sarete sempre nel mio cuore". Sullo 0-0 il Genoa ha colpito una traversa con Yeboah e fallito una clamorosa palla gol con Portanova. La squadra di Blessin può ancora sperare solo se il Cagliari pareggerà con l'Inter. Se al termine dell'ultima giornata Genoa, Cagliari e Salernitana si trovassero a 31 punti, i rossoblù resterebbero in A perchè in vantaggio nella classifica avulsa che vede il Genoa 7 punti, la Salernitana a 6 e il Cagliari a 2