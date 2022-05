Calcio:Zangrillo,Genoa merita serie B non i suoi tifosi

(ANSA) - NAPOLI, 15 MAG - ''Il Genoa merita la serie B, i suoi tifosi invece non la meritano''. Il presidente del Genoa, Alberto Zangrillo non usa mezzi termini e si rammarica ai microfoni di Dazn soprattutto per i tifosi della squadra che è con un piede in serie B.

''Il vero valore del Genoa - aggiunge - sono loro. Mi assumo tutte le responsabilità del mio ruolo. Comprendo i loro sforzi e il dolore dei tifosi. Riconosco gli sforzi di tutti, della squadra dello staff, ma il vero valore del Genoa sono i colori, sono i tifosi, il resto non conta nulla''.

''Non voglio essere banale - aggiunge - la squadra va rinforzata in ogni settore e quindi è inutile che mi metta a cercare di coprire di congetture quello che sarà il futuro. Oggi sono particolarmente colpito, sono molto aderente alla realtà e alla fine riesco a considerare che lo sport è una cosa e la vita è un'altra. Ma con un pubblico come il nostro dobbiamo dare delle risposte, io per primo, e se vogliamo continuare a essere da Genoa ammettere gli errori che abbiamo fatto tutti che avremmo potuto correggere, ma ci sono stati segnali che non abbiamo colto. La colpa è nostra, chiedo scusa e abbraccio tutti i tifosi perché abbiamo tradito le loro aspettative''.

''Abbiamo perso partite - conclude Zangrillo - che non dovevamo perdere. Quando una squadra non segna e non vince merita la serie B. In questo momento noi dobbiamo guardare al presente. Abbiamo un progetto. Il Genoa rimane il Genoa anche in serie B e dunque il discorso sulla riconferma di Blessin al momento non mi interessa''. (ANSA).