Covid: ancora oltre 800 casi, ma calano positivi e ricoverati

(ANSA) - GENOVA, 14 MAG - Sono 847 i nuovi positivi al covid in Liguria. Sono emersi da 6686 tamponi (1783 molecolari e 4903 test antigenici). Il tasso di positività è 12,66% (in calo), mentre a livello nazionale è 13,7%. I nuovi casi sono 385 nell'area di genova, 146 nello Spezzino, 132 nell'Imperiese, 93 nel Tigullio e 91 nel Savonese. Attualmente i positivi sono 13023, 315 meno di ieri. In calo anche gli ospedalizzati: sono 231, 6 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Tra i malati 12 sono in terapia intensiva. Due i decessi che portano il totale dei morti da inizio pandemia a 5301. I guariti nelle ultime 24 ore sono 1160. I vaccini somministrati sono 715.

“I numeri del Covid in Liguria registrano, in questa settimana, un calo costante: sabato 7 maggio i positivi totali erano 14.712, oggi sono 13.023. Negli ospedali oggi i ricoverati sono 231, di cui 12 in terapia intensiva, una settimana fa erano 275 con 14 in intensiva. Un anno fa erano 352 di cui 49 in terapia intensiva: è evidente come il miglioramento delle cure e la campagna vaccinale ci abbiano consentito di tornare, finalmente, alla normalità”. Lo sottolinea il presidente della Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti commentando l'andamento della pandemia in regione.