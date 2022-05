Comunali: Genova; Dello Strologo, il risultato sarà positivo

(ANSA) - GENOVA, 14 MAG - "Ormai siamo sicuri che il risultato finale della coalizione progressista alle elezioni amministrative a Genova sarà positivo, perché la gente che incontriamo e tutti gli indicatori ce lo confermano". Così il candidato sindaco di Genova per l'alleanza tra centrosinistra e M5S Ariel Dello Strologo commenta la "costante risalita" nei sondaggi alla presentazione dei candidati della lista unitaria formata da Pd, Articolo Uno e Psi.

"La lista che unisce tre forze politiche distinte è un altro segnale di una grande cosa che sta succedendo a sinistra in questi mesi: cioè l'idea di un campo largo che riesce davvero a rimettere tutti sotto l'ombrello grande di una coalizione progressista - evidenzia Dello Strologo - che ha delle idee e ricette precise su come governare Genova guardando al futuro forti dei valori che la sinistra rappresenta nella storia del Paese".

Il ministro della Salute e segretario di Articolo Uno Roberto Speranza lunedì sarà a Genova per sostenere la candidatura di Ariel Dello Strologo a sindaco di Genova, in un incontro organizzato al Circolo dell'Autorità portuale alle 16.30.

