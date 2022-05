Comunali: Genova; D'Angelo, 3 su 4 non con Bucci, convinciamoli

(ANSA) - GENOVA, 14 MAG - "C'è una Genova che non si è rassegnata e che pensa che la sinistra riformista possa tornare a governare la città, perché ha bisogno di un'alternativa di governo forte. Sapevamo che la strada sarebbe stata in salita, ma il trend di crescita dei sondaggi c'è. Un genovese su quattro sostiene il sindaco uscente Marco Bucci, un'esigua minoranza, tre su quattro non lo sostengono, la nostra sfida è convincerli". E' l'obiettivo indicato dal segretario genovese del Partito Democratico Simone D'Angelo alla presentazione dei candidati della lista unitaria formata da Pd, Articolo Uno e Psi, che sosterrà la candidatura a sindaco di Genova dell'avvocato ed ex presidente della comunità ebraica cittadina Ariel Dello Strologo.

"Diciamo chiaramente che il problema più grande è che a fronte dei miliardi di euro che arriveranno a Genova nei prossimi anni grazie al Pnrr questa destra non è in grado di gestirli per dare un futuro alla città e un orizzonte ai giovani" sottolinea D'Angelo. "Sono mancate tante cose alla città di Genova in questi anni, a partire dal contrasto alla povertà", denuncia il segretario regionale del Psi Corrado Oppedisano. "Vogliamo ricomporre le forze progressiste del nostro Paese in un unico soggetto politico ampio - commenta il membro dell'esecutivo di Articolo Uno Angelo Chiaramonte -. Le elezioni amministrative di Genova possono essere l'esempio per farlo in tutta Italia".

Dopo il passo indietro del capogruppo uscente del Pd in Consiglio comunale Alessandro Terrile, il candidato capolista per il Consiglio comunale sarà lo stesso segretario genovese del Partito Democratico Simone D'Angelo, a cui si affiancheranno candidati indipendenti come la giornalista Donatella Alfonso e candidati di partito come i consiglieri comunali uscenti Gianni Crivello, Cristina Lodi, Alberto Pandolfo e lo stesso segretario regionale del Psi Corrado Oppedisano. (ANSA).