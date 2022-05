Comunali: Genova; Bucci, dal 13 giugno sarò sopra la Gronda

(ANSA) - GENOVA, 14 MAG - "Il ministro Giovannini ha detto che firmerà il via ai cantieri della Gronda di Genova a luglio, avrei preferito adesso, ma a me va bene se ritardiamo ancora di un mese, basta però che si parta. Posso garantire che dal 13 giugno, dopo le elezioni, sarò pesantemente 'sopra' alla Gronda, è la priorità numero uno". Lo dichiara il sindaco di Genova uscente e ricandidato Marco Bucci alla presentazione della lista della Lega in vista delle elezioni amministrative del 12 giugno.

