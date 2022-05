Spezia salvo, città in festa

(ANSA) - LA SPEZIA, 14 MAG - Festa alla Spezia quando l'arbitro Aureliano ha sancito alla Dacia Arena la fine di Udinese-Spezia, con il punteggio per 2-3 a favore dei liguri. Il risultato permette agli uomini di Thiago Motta di cogliere la matematica salvezza con una giornata di anticipo e scioglie la tensione dei tifosi. Circa cinquecento in Friuli, dove ai festeggiamenti ha partecipato anche il presidente Philip Platek insieme al direttore sportivo Riccardo Pecini e al resto della dirigenza, molti di più in città. Piazza Europa, a due passi dal lungomare, è diventata il fulcro dei caroselli, tra bandiere e fumogeni.

"Il sogno della serie A continua ed è un orgoglio per tutta la nostra città - dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - un ringraziamento ai ragazzi in campo, a mister Motta e alla società che ha dimostrato di crederci davvero. Al di là della grande emozione di confermare la nostra squadra in serie A, per tutti una festa, la presenza in questa categoria ci garantisce una visibilità senza precedenti e una promozione turistica fondamentale". (ANSA).