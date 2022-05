Atletica: Jacobs in gara a Savona sui 100 metri

(ANSA) - GENOVA, 14 MAG - Il campione olimpico dei 100 metri, Marcell Jacobs, torna in gara dopo il virus gastrointestinale che lo ha colpito a Nairobi. Lo fa al meeting Città di Savona, in programma il 18 maggio. Ad annunciarlo il direttore della manifestazione Marco Mura durante la presentazione della competizione. "Marcell ci sarà la sua è un'autentica scelta di cuore verso questo meeting che lo scorso anno lo vide infrangere per la prima volta il muro dei 10" sui 100 metri", commenta Mura annunciando che il campione sarà in gara sui 100 metri. Sarà la prima volta che corre i 100 metri dopo l'impresa di Tokyo. A Savona doveva correre i 200 (ANSA).