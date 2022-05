Calcio: 3-2 all'Udinese-lo Spezia è salvo

(ANSA) - UDINE, 14 MAG - Udinese-Spezia 2-3 in un anticipo della 37/a giornata della serie A di calcio.

Grazie a questo risultato lo Spezia ottiene la permanenza in serie A per il secondo anno. La squadra di Motta era andata in svantaggio al 26' del primo tempo per una rete di Molina poi ha ribaltato il risultato con le reti di Verde, Maggiore e Gyasi ed è andato al riposo sul 3-1. Nel recupero, al 94' la reti di Pablo Marì per il 3-2 finale.