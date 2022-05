Autostrade liguri: De Bartolomeo, non ci sono grandi criticità

(ANSA) - GENOVA, 13 MAG - "A quattro anni dal crollo del ponte Morandi l'Italia ha imparato che deve fare manutenzione a un patrimonio piuttosto datato, ha imparato che dobbiamo aiutare i gestori a manutenere in modo corretto le nostre infrastrutture". Lo dichiara il direttore di Ansfisa Domenico De Bartolomeo a margine della presentazione del master di secondo livello su 'Gestione della sicurezza delle reti e dei sistemi di trasporto', primo in Italia, organizzato dall'Ateneo genovese e da Ansfisa.

"Noi facciamo sicurezza non controllando ponte per ponte, ma controllando che i gestori facciano esattamente ciò che la legge prevede che facciano, Ansfisa è qui per vigilare. Assolutamente non stiamo ancora rischiando la vita ogni volta che percorriamo le autostrade liguri, abbiamo già fatto delle verifiche in questi asset autostradali e grandissime criticità di sicurezza non ci sono. Devo fare una battuta: chiudere tutto è molto facile, noi stiamo lavorando con un metodo diverso sull'analisi del rischio, stiamo valutando se una chiusura è più rischiosa di un'apertura dell'autostrada, ci possono essere dei rischi collaterali più gravi della singola situazione di pericolo, che magari può essere gestita in modo diverso". (ANSA).