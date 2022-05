Sampdoria, domenica porte aperte a Bogliasco

(ANSA) - GENOVA, 12 MAG - Domenica mattina tutti a Bogliasco per sostenere la Sampdoria. Il prossimo 15 maggio il centro sportivo "Gloriano Mugnaini" aprirà le porte in occasione dell'allenamento mattutino (inizio programmato alle ore 10.30) a tutti i tifosi blucerchiati, che potranno stare vicino ala squadra in vista del posticipo del "Ferraris" con la Fiorentina.

Così calciatori e mister Giampaolo potranno ricevere l'abbraccio dei sampdoriani nel piazzale antistante l'ingresso degli spogliatoi prima di una gara importantissima importantissima. (ANSA).