Luci in bottega, immagini per raccontare centro storico Genova

(ANSA) - GENOVA, 12 MAG - Costruire un racconto visivo del centro storico di Genova attraverso la partecipazione delle comunità che lo abitano e ci lavorano, con la produzione di un piccolo archivio di immagini che racconti la vita dei vicoli in relazione alle sue botteghe. È questo l'obiettivo di "Luci in bottega", un progetto dei collettivi fotografici Arcipelago19 e Freaklance, con il sostegno di Confcommercio e Comune di Genova, che avrà il proprio laboratorio, il "PRÈ-Spazio", al 129 rosso di Via Prè. "Abbiamo una quindicina di fotografi, provenienti da tutta Italia - ha spiegato Astrid Fornetti, di Arcipelago19 Freaklance - che saranno ospiti a Genova per circa un mese e che daranno vita a un lavoro sul centro storico, sui vicoli e sulle attività delle botteghe, che diventerà poi una mostra diffusa nelle vetrine della città vecchia. Oltre a questo ci sarà un fitto programma di eventi, fino all'11 giugno, con workshop gratuiti e incontri con i fotografi che hanno aderito al progetto".

"Luci in bottega", quindi, illuminerà le vetrine di alcuni negozi, in un percorso espositivo che parte dagli spazi di via Prè, e arriva sino alla zona di Giustiniani. "Come Confcommercio ci auguriamo che nei prossimi anni si possano rivedere molti abitanti in città che potranno far riaprire le attività commerciali - sottolinea Alessandro Cavo, Presidente Fipe-Confcommercio Liguria - ma nell'attesa è bello riaccendere le vetrine con attività di questo tipo. Una luce accesa è sempre presidio di sicurezza e di normalità, Via Prè è una strada che rinasce e questo può essere un buon modo per attrarre cittadini e turisti". Un'occasione, quindi, per invitare le persone a riscoprire il centro storico, in maniera innovativa, e a conoscere le opportunità per insediare la propria impresa. "Sono contenta che la sede di Luci in bottega sia in un locale comunale, vicino all'ufficio dell'Assessorato in via Prè - conclude l'assessore al Centro Storico, Paola Bordilli - un presidio che abbiamo fortemente voluto come punto d'incontro tra l'amministrazione comunale, residenti e imprese". (ANSA).