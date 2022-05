In auto con una katana giapponese, denunciato

(ANSA) - GENOVA, 12 MAG - Ca in giro con una katana in auto, i carabinieri lo fermano e gliela sequestrano. L'uomo, un cittadino genovese di 30 anni, è stato fermato per un controllo dall'equipaggio del Nucleo Radiomobile che gli ha perquisito l'auto dove è stata trovata la katana, la caratteristica spada giapponese. la spada è stata sequestrata e l'uomo denunciato porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. (ANSA).