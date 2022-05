Imperia, 4 monopattini elettrici in parco mezzi vigili urbani

(ANSA) - IMPERIA, 12 MAG - Quattro monopattini elettrici sono entrati da oggi a far parte del parco mezzi della polizia locale di Imperia. La consegna è avvenuta nel pomeriggio alla presenza del sindaco della città capoluogo, Claudio Scajola.

"I nostri bravi vigili urbani avranno così un modo in più, veloce, comodo, sostenibile, per spostarsi all'interno della città ed essere più presenti", ha detto il primo cittadino. I nuovi mezzi serviranno per spostamenti più agevoli non solo nel traffico, ma anche nelle zone più difficili da raggiungere.

(ANSA).