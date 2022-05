Zingaretti, 'Montalbano? Un giorno chissà, ora altro'

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "Ho corteggiato mia moglie Luisa Ranieri dal primo istante che l'ho vista sul set di Cefalonia. E così è stato, dopo 18 anni, siamo ancora insieme". Luca Zingaretti si è raccontato al pubblico al Riviera International Film Festival, la rassegna a Sestri Levante dedicata al cinema indipendente - tra carriera e privato ripercorrendo le tappe più significative: "ho cominciato con il teatro, nel gruppo di Luca Ronconi, ma ho sempre sognato anche il cinema.

Zingaretti è passato da Demetrio Perez, a Don Puglisi a Adriano Olivetti, a Perlasca, a Borsellino, al grande successo di Montalbano, fino al recente Il re su Sky, nel ruolo di Bruno Testori, ma concedendo anche spazio a qualche lato inedito: la vita professionale dell'artista due volte vincitore ai Nastri d'Argento, è iniziata come calciatore. "Accompagnai un amico ai provini in Accademia, presero me e lui no". Sul successo di Montalbano dice: " Comperai un libro di Camilleri molto tempo prima di cominciare questa avventura. Perchè è finito l'ho detto: "ho affrontato una serie di lutti, la morte di Sironi, il regista a cui sono subentrato in corsa, di Andrea, era arrivato il tempo di elaborare. Mancano due libri. Forse un domani tornerò a interpretarlo non lo so, per rendere omaggio, adesso ho altre cose in ballo".

Tra queste una cartone per bambini scritto dalla moglie Luisa Ranieri prodotto con la loro Zocotoco per la Rai i "Food Wizards" ("I maghi del cibo"). Nato dalla voglia di raccontare a bimbi e genitori come combattere la "battaglia" del cibo sano".

Zingaretti dice vorrebbe sempre fare storie che gli piacerebbe sentirsi raccontare e tra i progetti futuri anche la regia di un suo film. Lo stesso artista ha spiegato di andare in giro alla ricerca di storie di cui magari scovare i diritti, per poi trasformarle in progetti. Zocotoco ha tra l'altro prodotto anche la fortunatissima fiction con Ranieri , Lolita Lobosco in arrivo su Rai1 la seconda stagione (ANSA).