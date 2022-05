Tre navi da crociera a Spezia, anche la più grande al mondo

(ANSA) - GENOVA, 11 MAG - Oltre 10 mila passeggeri sono transitati oggi dal terminal crociere della Spezia, dove sono accolte in banchina tre navi. Non accadeva dal 2021, in epoca pre pandemica. Per la prima volta è arrivata la Wonder of the Seas, la nave più grande al mondo appena uscita dai cantieri, al suo viaggio inaugurale. In banchina anche la Celebrity Beyond e la Norwegian Gem. "Grande lo sforzo organizzativo da parte del Terminal e dell'Autorità di Sistema Portuale che ringraziano le centinaia di persone al lavoro per accogliere passeggeri e membri dellequipaggio" fanno sapere dall'ente di via del Molo. I crocieristi hanno visitato in particolare il centro città con tour a piedi, ma si sono diretti anche verso Cinque Terre e città d'arte toscane. La presenza delle tre navi in accosto ha preoccupato però le associazioni ambientaliste, con Spezia Via dal Carbone che ha presentato un esposto alle autorità competenti a seguito delle segnalazioni da parte di numerosi cittadini delle emissioni in atmosfera. Richiesta una verifica sulla "regolarità di queste emissioni". (ANSA).