Intervento da non fare, due medici devono risarcire ospedale

(ANSA) - GENOVA, 11 MAG - La Corte dei Conti della Liguria ha condannato due medici ad un risarcimento complessivo di circa 350mila euro a favore dell'ospedale San Martino di Genova per un "intervento di microchirurgia che non doveva essere effettuato".

La vicenda giudiziaria nasce dalla perdita patrimoniale di 350mila euro dell'azienda ospedaliera universitaria San Martino che nel 2018, dopo una sentenza di condanna passata in giudicato, ha liquidato la somma a titolo di risarcimento dei danni subiti da una donna "a seguito di un intervento di microchirurgia" effettuato nel 2009 che ha comportato la "progressiva elefantiasi" di una gamba "sempre più grave, con impossibilità di deambulazione e successiva invalidità accertata del 100%".

I giudici della Corte dei Conti motivando la condanna sottolineano che "il punto assodato dagli atti e dalle perizie è uno solo: l'intervento di microchirurgia non doveva essere effettuato". (ANSA).