Giustizia: in procura a Genova arriverà Piacente

(ANSA) - GENOVA, 11 MAG - Sarà, quasi sicuramente, Nicola Piacente il nuovo capo della procura di Genova. Ieri sera, la Quinta commissione del Consiglio superiore della magistratura lo ha proposto all'unanimità. La nomina dovrà essere ratificata dal plenum del Csm entro due mesi, prima delle elezioni per il rinnovo complessivo del Consiglio. A quel punto Piacente si insedierà a settembre.

Piacente, attuale procuratore capo di Como, era già stato in procura a Genova come procuratore aggiunto occupandosi dell'inchiesta sull'allora padre padrone di banca Carige Giovanni Berneschi, di terrorismo coordinando le indagini per il ferimento dell'ad di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi ma anche della vicenda giudiziaria del padre di Matteo Renzi. ex procuratore aggiunto a Genova occupandosi di terrorismo e dello scandalo Carige. E' stato anche nel tribunale internazionale dell'Aja e procuratore aggiunto a Milano. Insieme a Piacente avevano presentato domanda anche l'attuale facente funzioni Francesco Pinto e Francesco Menditto, procuratore capo a Tivoli.

