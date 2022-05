Comunali Spezia: la Lega presenta la lista, 32 nomi in corsa

(ANSA) - LA SPEZIA, 11 MAG - C'è anche il presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei tra i 32 nomi della lista della Lega presentata ieri sera alla Spezia a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Pierluigi Peracchini.

Capolista l'onorevole Lorenzo Viviani. Confermati candidati anche gli assessori e consiglieri uscenti. "In un paese in cui la gente ha paura di schierarsi, questi candidati si schierano dalla parte di una amministrazione che ha ben lavorato in questi 5 anni" ha detto il coordinatore regionale della Lega presente all'evento al point elettorale di piazza Verdi insieme al sottosegretario Nicola Molteni. Tra i nomi anche quelli della ex assessore della giunta Federici (centrosinistra) Patrizia Saccone, da 4 anni militante nel Carroccio e che era nel Gruppo misto di maggioranza. "Abbiamo rivoluzionato questa città- ha detto Peracchini - ringrazio la Lega per la lealtà e la competenza dimostrate in questi primi 5 anni". (ANSA).