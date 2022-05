Cinema: Reel Rock 16 porta in Italia film dei migliori climbers

Sono 4 i film in programma, in lingua originale sottotitolati in Italiano, alla prima nazionale del tour del Reel Rock 16 in programma a Finale Ligure (Savona) il 13 maggio all'Auditorium Santa Caterina. La rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo dell'arrampicata, con l'edizione 2022 torna a viaggiare in Italia, con un tour di 14 tappe che toccherà diverse città italiane tra cui Genova (19 maggio) Milano (23 maggio) e Roma (8 giugno). Protagonisti sono i migliori climber mondiali.

Sullo schermo le inaspettate fessure orizzontali della Gran Bretagna salite da Pete Whittaker e Tom Randall in "Bridge Boys"; la storia di Charles Albert, l'uomo emblematico delle foreste di Fontainebleau in "Barefoot Charles"; l'ardua salita di The Swarm in California compiuta da Alex Johnson in "Big Things to Come"; le 17 cime delle Rocky Mountains con i due più impavidi climber di big-wall, Alex Honnold e Tommy Caldwel in "Cuddle".

La prima nazionale si avvale del patrocinio concesso dal Comune di Finale Ligure ed è organizzato in collaborazione con Finale for Nepal spiegano gli organizzatori. "Offre un'occasione per condividere con tutta la community la passione per l'arrampicata e le indimenticabili storie di avventura dei grandi climber internazionali" spiegano i promotori. (ANSA).