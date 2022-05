Riaprono i cantieri, in tilt la A12 per incidenti

A un giorno dalla riapertura dei cantieri tornano gli incidenti in autostrada e la A12 va subito in tilt causando disagi anche lungo l'Aurelia. Nel primo pomeriggio tra Recco e Chiavari, in direzione Rosignano, un incidente tra un tir e una macchina subito dopo un cantiere ha causato fino a otto chilometri di coda. Sul posto sono presenti il personale di Autostrada, la polizia stradale il 118.

In mattina si è verificato un tamponamento tra quattro auto tra Chiavari e Rapallo all'interno di uno scambio di carreggiata per la manutenzione delle gallerie. L'incidente ha provocato 11 chilometri in totale di code. (ANSA).