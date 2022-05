In vacanza a Portofino danneggiano sbarra parcheggio, 6 denunce

(ANSA) - PORTOFINO, 10 MAG - In vacanza a Portofino hanno divelto la sbarra del parcheggio in piazza della Libertà e l'hanno portata come un trofeo in giro per il paese. Il gruppo, composto da sei ragazze e ragazzi milanesi tra i 25 e i 28 anni, è stato immortalato dalle telecamere di video sorveglianza. I carabinieri sono riusciti a identificarli e li hanno denunciati per danneggiamento aggravato. (ANSA).