Disinnesco bomba di aereo a Taggia, mappa interattiva sgomberi

(ANSA) - TAGGIA, 10 MAG - Il Comune di Taggia ha realizzato una mappa interattiva della zona rossa, che domenica prossima, dalle 9 alle 12 circa, dovrà essere completamente sgombra, per consentire il disinnesco della bomba di aereo dissotterrata nel torrente Argentina. La mappa è raggiungibile al seguente link https://goo.gl/maps/TeSAUTFWYzgvK49F7. Le persone che saranno interessate allo sgombero sono circa 12 mila nei comuni di Taggia e Riva Ligure oltre a una piccola parte di Sanremo.

"Una volta entrati nella mappa - spiega il sindaco di Taggia Mario Conio - in alto nella barra di ricerca sarà possibile inserire il proprio indirizzo e verificare immediatamente se la propria abitazione o attività si trovano all'interno della zona rossa". Per il 15 maggio, non solo la zona rossa dovrà essere totalmente sgomberata ma sarà anche vietato transitare nell'area da inizio a fine operazioni. Per ulteriori informazioni rimangono, comunque, a disposizione l'indirizzo email emergenza.ordigno@comune.taggia.im.it e il numero 0184/462607 attivo fino a sabato 14 maggio (ore 9-12) e domenica 15 maggio (ore 7-21).

Saranno trasferite nella base logistica dell'esercito di via Lamarmora a Sanremo le persone positive al Covid che domenica prossima dalle 9 alle 21 circa dovranno lasciare le loro case a causa delle operazioni di disinnesco della bomba di aereo dissotterrata nel torrente Argentina. Gli sgomberi interesseranno 10-12mila persone, in un raggio di un chilometro e mezzo, nei Comuni di Arma di Taggia e Riva Ligure e in minima parte anche Sanremo. L'argomento è stato al centro di un nuovo vertice operativo, il terzo, svoltosi oggi in Prefettura, a Imperia, presieduto dal prefetto Armando Nanei. "E' stata una riunione di affinamento delle procedure già messe in campo in questi giorni - ha detto il sindaco di Arma di Taggia, Mario Conio -. La gestione dei positivi è un tema complesso, che viene gestito in autonomia da Asl 1. Quelli nel Comune di Taggia verranno ospitati nella sede logistica dell'Esercito. Dovranno raggiungere in maniera autonoma la struttura; ma per chi non potrà, ci sarà comunque un servizio mirato dei pubblici trasporti". Quest'ultimi saranno poi dotati di assistenza medica e del sostegno alimentare. "Su Taggia abbiamo organizzato il punto di accoglienza dei cittadini sgomberati dalla zona rossa e ci stiamo attrezzando per dare assistenza mirata alle varie fasce di età, con spazi dedicati ad anziani, bambini e persone allettate che ospiteremo in una palestra comunale adiacente ai plessi scolastici". Il prefetto ha ribadito la sinergia tra i vari enti: "Abbiamo incontrato tutte le componenti interessate alla vicenda: sindaci e protezione civile regionale, chiarendo tutti i punti ancora sul tavolo". Presente anche il sindaco di Riva, Giorgio Giuffra: "Ci stiamo organizzando tenendo conto delle esigenze di tutti e soprattutto dei più fragili. Il piano di protezione civile relativo agli sgomberi è pronto, domani lo presenteremo al prefetto. Oggi chiariremo ancora un ultimo aspetto che riguarda la nostra rsa, dopodiché saremo pronti a dare tutte le indicazioni ai cittadini".