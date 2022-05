Chiuso locale a Cairo Montenotte dopo accoltellamento

(ANSA) - CAIRO MONTENOTTE, 10 MAG - Il Questore di Savona, ha chiuso per sette giorni il locale di Cairo Montenotte all'interno del quale, lo scorso fine settimana è stato accoltellato un ragazzo da un minorenne.

L'atto, predisposto dalla divisione polizia amministrativa, è stato emesso per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Si tratta di un altro provvedimento emesso nell'ambito dell'attività di prevenzione che ha come obiettivo quello di garantire il divertimento in condizioni di sicurezza nei luoghi di aggregazione. (ANSA).