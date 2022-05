Cimitero Lavagna è monumentale, Comune ristampa libro storico

(ANSA) - GENOVA, 09 MAG - La Liguria ha un cimitero monumentale in più. Oltre al famoso camposanto Staglieno di Genova, entra nell'elenco dei luoghi di sepoltura degni di nota artistico/culturale il cimitero di Lavagna. Il riconoscimento è stato attestato nei giorni scorsi. "Non ci sono nomi noti sepolti nel cimitero di Lavagna - spiega Luca Mangiante, consigliere comunale con delega al cimitero - ma ci sono le famiglie nobili cittadine. In particolare quelle che hanno fatto fortuna in America e che sono tornate per essere sepolte nel luogo d'origine". Tra queste la famiglia di Nicola Brignardello a cui si deve la costruzione del porticato che porta il suo nome, simbolo della cittadina del Tigullio.

Nei prossimi giorni saranno messe in atto una serie di iniziative per valorizzare il cimitero a cominciare dalla ristampa di un libro storico in cui sono descritte le cappelle.

"La necessità di risollevarsi come comunità ci porta a valorizzare le nostre bellezze - conclude Mangiante - Siamo finiti su tutti i giornali per essere stati commissariati per mafia prima e per essere falliti poi. Dopo tanta vergogna adesso è il momento dell'orgoglio delle nostre eccellenze". (ANSA).