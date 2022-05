Molesta minorenne fuori dalla discoteca, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 08 MAG - Ha approfittato della coda per entrare in discoteca e ha molestato una ragazzina di 17 anni.

L'uomo, 34 anni, è stato arrestato dagli agenti delle volanti.

E' successo la scorsa notte a Genova, in via Degola nel quartiere di Sampierdarena. La giovanissima ha iniziato a urlare attirando l'attenzione dei poliziotti che erano in zona. Per l'uomo sono scattate le manette con l'accusa di violenza sessuale su minore. E' stato trasferito nel carcere femminile di Pontedecimo nella sezione riservata ai sex offender. (ANSA).