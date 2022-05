Lite fuori dalla discoteca a Cairo, minore accoltella 25enne

(ANSA) - CAIRO MONTENOTTE, 08 MAG - Un minorenne ha accoltellato un ragazzo di 25 anni, la scorsa notte, dopo una lite per entrare in discoteca a Cairo Montenotte, nel Savonese.

L'episodio si è verificato intorno alle 2. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri all'origine della lite ci sarebbero motivi futili, legati alla ressa per entrare all'interno del locale. Uno spintone di troppo ed è nata una discussione tra un minorenne e l'altro avventore: il ragazzino avrebbe reagito estraendo un portachiavi multiuso che conteneva anche un coltellino, e con quello avrebbe ferito il maggiorenne al fianco.

Immediato l'intervento della Croce Bianca di Cairo, che ha portato il ragazzo in ospedale in codice rosso. La ferita si è rivelata lieve. Il giovanissimo aggressore è stato denunciato dai militari. (ANSA).