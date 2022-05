Bikers accerchiati da cinghiali al Righi, salvati dai pompieri

(ANSA) - GENOVA, 08 MAG - Paura nel pomeriggio per due bikers di 12 anni che si sono visti accerchiare da un gruppo di cinghiali al Righi, nella zona del Peralto. I due quando hanno visto che non avevano vie di fuga si sono sdraiati a terra e si sono coperti con le due ruote per ripararsi. A quel punto hanno chiamato i vigili del fuoco che, una volta arrivati, sono riusciti ad allontanare il gruppo di ungulati. (ANSA).