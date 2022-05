Genoa: Amiri, contro Juve emozioni indescrivibili

(ANSA) - GENOVA, 07 MAG - Autore dell'assist per il pareggio di Gudmundsson e di una prova di buon livello Nadiem Amiri è uno dei protagonisti della vittoria conquistata dal Genoa con la Juventus, successo che permette ai rossoblù di rimanere in corsa per la salvezza.

Il giocatore tedesco, di origine afgana arrivato a fine mercato di gennaio, ha faticato per un problema fisico ad inserirsi nei meccanismi di Blessin ma nelle ultime settimane è cresciuto trascinando la squadra con le sue giocate. E dopo il successo si è affidato ai social per commentare la partita con i bianconeri. "Non ci sono parole che possano descrivere le mie emozioni durante questa partita. Grande battaglia da parte della squadra, continuiamo così! Grazie a tutti i tifosi", ha scritto.

Intanto la squadra in mattinata è tornata subito al lavoro al Signorini con una seduta di scarico alla quale seguiranno due giorni di riposo. La ripresa, in vista della trasferta di Napoli di domenica, è fissata infatti per martedì prossimo.

Da segnalare infine l'iniziativa della società rossoblù che in vista dell'ultima gara casalinga della Primavera di Luca Chiappino, domani a "Begato 9 Stadium", contro l'Empoli ha disposto l'ingresso gratuito per tutti i tifosi. (ANSA).