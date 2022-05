Comuni: Spezia; Toti, Peracchini vincerà al primo turno

(ANSA) - GENOVA, 07 MAG - Presentati alla Spezia i 32 candidati al consiglio comunale per la lista "Toti per Spezia" a sostegno della candidatura a sindaco di Pierluigi Peracchini. "I sondaggi ci dicono che qui vinceremo e vinceremo bene. Io sono sicuro che ce la faremo al primo turno - ha detto Giovanni Toti dal palco di piazza Sant'Agostino -. Molti dei candidati che ho di fronte entreranno in consiglio comunale. Avete un mese per far avverare la mia profezia. La formula da proporre agli elettori è semplice: se pensate fosse meglio La Spezia di cinque anni fa, non votate Peracchini. Ma sono sicuro che gli spezzini non avranno dubbi su cosa preferiscono".

Nella lista ci sono imprenditori, liberi professionisti, sanitari, docenti, pensionati, volontari e anche un ex portiere di calcio di serie A, Davide Bassi. Sono undici le donne. Tra gli assessori uscenti compaiono Luca Piaggi, Manuela Gagliardi e Kristopher Casati, tra gli attuali consiglieri ci sono Oscar Teja, Emanuele Corbani e Paolo Messuri.

"Abbiamo ancora parecchio da dare - ha detto l'assessore Giacomo Raul Giampedrone -. Nel 2017 questa era una città invasa dai rifiuti, l'abbiamo ripulita. La lista Toti porta il nome del presidente, che ci rappresenta tutti. Non vogliamo solo vincere le elezioni. Vincere non basta, bisogna vincere e vincere bene e, con rispetto per gli alleati, questo è il simbolo per ottenere un grande risultato". (ANSA).