Baby pusher spacciava vicino scuola a Spezia, denunciato

(ANSA) - LA SPEZIA, 06 MAG - Baby pusher trovato a spacciare vicino scuola a SPezia. Il giovane, 17 anni, è stato denunciato dagli agenti delle volanti mentre un ragazzino di 16 anni è stato segnalato alla Prefettura come consumatore. I due sono stati visti ieri mattina nelle scalinate del Magacine, in via Prosperi. Alla vista delle volanti i due ragazzi hanno detto che dovevano entrare a scuola. I poliziotti hanno però notato il loro nervosismo e hanno chiesto di controllare le tasche. Il più giovane aveva addosso un involucro con una dose di hashish. Il più grande aveva invece 23 grammi di fumo, un coltello a serramanico sporco di sostanza e 340 euro. (ANSA).