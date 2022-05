Aspi: Cdp, Blackstone e Macquarie completano acquisto 88,06%

(ANSA) - GENOVA, 06 MAG - Autostrade per l'Italia ritorna allo Stato. E' stata finalizzata l'acquisizione della partecipazione dell'88,06% di Aspi detenuta da Atlantia da parte di Holding Reti Autostradali S.p.A. (HRA). Lo si legge in una nota che ricorda come il veicolo di investimento, costituito in Italia, è partecipato da CDP Equity (51%), Blackstone Infrastructure Partners (24,5%) e dai fondi gestiti da Macquarie Asset Management (24,5%). La cessione della partecipazione è avvenuta ad un controvalore di 8.198,8 milioni di euro inclusa la ticking fee e al netto di minori altri aggiustamenti di prezzo previsti sempre dal contratto di cessione.

Elisabetta Oliveri è la nuova presidente di Autostrade per l'Italia mentre Roberto Tomasi è stato confermato ad. (ANSA).