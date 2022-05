Studenti a Genova Quarto per ricordare i Mille di Garibaldi

(ANSA) - GENOVA, 05 MAG - Celebrato stamani a Genova Quarto il 162^ anniversario della partenza dei Mille, capitanati da Giuseppe Garibaldi per la Sicilia, verso l'impresa che portò all'Unità di Italia. La cerimonia è iniziata proprio alla stele dello scoglio dei Mille, dove le autorità presenti, davanti a un centinaio di studenti genovesi, hanno deposto una corona di alloro per ricordare i 1089 garibaldini che la notte del 5 maggio 1860 salparono da quello scoglio alla volta di Calatafimi. Dopo la deposizione della corona alla stele il corteo con in testa i gonfaloni della città, della Città metropolitana e della Regione si è diretto al monumento di Quarto dedicato a Giuseppe Garibaldi dopo sono state deposte altre corone. Sono stati gli studenti ad animare questa parte della cerimonia attraverso letture che hanno voluto ricordare Garibaldi e i giovani garibaldini che lo accompagnarono nell'impresa. (ANSA).