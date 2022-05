Stordisce vittime con spray e le rapina, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 05 MAG - I carabinieri di Borghetto (Savona), in collaborazione con la radiomobile di Napoli, hanno arrestato un 32 enne residente nel capoluogo campano accusato di avere rapinato delle persone per strada usando uno spray soporifero. Al momento è stata eseguita una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dall'autorità giudiziaria di Savona per il reato di rapina per un colpo messo a segno ai danni di una donna di 30 anni che è stata avvicinata dall'indagato che le ha fatto annusare una essenza soporifera.

Sotto l'effetto della sostanza, la malcapitata è stata accompagnata al bancomat dove ha prelevato 150 euro che ha consegnato all'uomo.

Le indagini hanno evidenziato che l'indagato si era già reso responsabile di episodi simili. Ieri sera è stato bloccato dalla radiomobile di Napoli, su segnalazione dei militari della stazione borghettina, e condotto agli arresti domiciliari a disposizione del giudice.

I carabinieri richiamano l'attenzione sull'episodio invitando i cittadini alla massima cautela nel caso di approccio da parte di sconosciuti e a chiamare immediatamente le forze dell'ordine.

