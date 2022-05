Rolli Days Genova, apre monumentale sacrestia S.Filippo

(ANSA) - GENOVA, 05 MAG - C'è anche la monumentale sacrestia di San Filippo, ispirata a Borromini, dalle pareti scandite da lesene e quadrature incorniciate da finte finestre, tra quelle che saranno visitabili per la prima volta durante i Rolli Days e che rientrano nel progetto La Custodia del Sacro - Sacrestie Aperte pensato sul modello di Chiese Aperte, che ha riscosso un grande successo nelle passate edizioni. Un ambiente monumentale del quale è stato presentato, in occasione del lancio dei Rolli Days, l'importante restauro conservativo, realizzato grazie al contributo di Compagnia di San Paolo. "Abbiamo un altare, che è stato ripristinato dopo le distruzioni degli anni '50 con le reliquie del '700 - spiega padre Mauro De Gioia, coordinatore beni culturali dell'arcidiocesi di Genova - mentre per la parte artistica ci sono due quadri di scuola veronese del '700 e uno di scuola genovese del '500 che sono molto significativi e che danno un segno di splendore in più a questi ambienti eleganti di stile borrominiano di chiara ispirazione romana" (ANSA).