Lavoratori Galliera: Lagostena,soluzione in contratto collettivo

(ANSA) - GENOVA, 05 MAG - "L' Ospedale Galliera è pronto a trovare un punto di contatto con i lavoratori nel tavolo che si terrà domani in prefettura e, successivamente, in quello già fissato tra sindacato e azienda". Lo dice il direttore generale del Galliera, Adriano Lagostena, dopo l'assemblea dei lavoratori che si è tenuta questa mattina. "Per qualsiasi commento aspettiamo il tavolo di domani in Prefettura - dice Lagostena - anche se avevamo già convocato le organizzazioni sindacali per martedì 10 maggio, quando metteremo sul tavolo tutti i temi affrontati. Non abbiamo timore del confronto ma è chiaro che usciamo da un momento di grande difficoltà legato al Covid, che persiste. Pensiamo che, soprattutto sugli istituti contrattuali, si possa trovare un accordo. Le aspettative dopo il periodo degli eroi devono essere consolidate a livello nazionale, nel contratto collettivo. L'ente ha utilizzato al meglio i fondi a disposizione ma uscire da uno stato di emergenza durato 25 mesi non è semplice. Noi, comunque, non ci sottrarremo al confronto".

(ANSA).