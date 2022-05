Comunali Genova: mondo lavoro protagonista Lista Toti

(ANSA) - GENOVA, 05 MAG - Saranno 19 donne e 21 uomini tutti provenienti dal mondo del lavoro i candidati della 'Lista Toti per Bucci' alle elezioni amministrative a Genova. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti insieme al sindaco uscente Marco Bucci ha presentato la squadra inaugurando un point in centro città sotto la pioggia. "Lista bagnata, lista fortunata - ha esordito Toti per esorcizzare i capricci del meteo - Oggi è una giornata importante perché diamo il via ufficialmente alla campagna elettorale. Oggi sembra quasi scontato leggere sondaggi che danno grande vantaggio a Bucci, sei-sette anni fa questo non era neppure immaginabile. Vuol dire che con il buon governo della Regione e con l'ottima amministrazione di Genova, molti hanno capito che era necessario cambiare. Ma oggi siamo qui per dire che possiamo fare anche meglio". Tra i 40 candidati della Lista Toti il consigliere comunale delegato alle Politiche sociali Mario Baroni, la consigliera comunale uscente già capogruppo della lista civica 'Vince Genova' Marta Brusoni, il presidente del comitato provinciale dell'Inps di Genova Pietro De Virgilio il professore associato di Ginecologia e Ostetricia presso l'Università di Genova Simone Ferrero, il medico chirurgo Tiziana Lazzari, l'assessore a Porto e logistica del Comune di Genova Francesco Maresca, l'imprenditore socio-sanitario Daniele Pallavicini e dal 2018 presidente dei Giovani Confcommercio, l'avvocato marittimista ed ex consigliere regionale Lorenzo Pellerano. (ANSA).