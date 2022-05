Comunali Genova: con Dello Strologo ex consigliere di Iv

(ANSA) - GENOVA, 05 MAG - L'unico consigliere comunale di Italia viva rimasto a Palazzo Tursi, Pietro Salemi, ha deciso di candidarsi nella lista civica del candidato sindaco dell'area progressista Ariel Dello Strologo nonostante i renziani abbiano scelto di sostenere il sindaco uscente Marco Bucci. E' una delle caratteristiche della lista Genova civica presentata dal candidato sindaco. Tra le curiosità anche la candidatura del consigliere comunale Ubaldo Santi, eletto nel 2017 con la lista Vince Genova del futuro sindaco Bucci, poi passato in Fratelli d'Italia, il Gruppo misto e infine nel Partito socialista. La copolista sarà Mariajosè Bruccoleri, farmacista di Sestri Ponente.

"Non è certamente questa la coalizione che vuole gestire il declino di Genova come sostiene il sindaco Marco Bucci. Noi in realtà il declino di Genova lo vogliamo combattere, abbiamo una ricetta condivisa per farlo che riguarda tutta la città", ha detto Dello Strologo alla presentazione della lista.

Un sole rosso che sorge su sfondo arancione e la scritta 'Genova Civica' è il simbolo.

"Fin dall'inizio il mio programma era spingere su parità di genere e ringiovanimento della classe politica, perciò abbiamo deciso di candidare come capolista Mariajosè Bruccoleri, - continua - la farmacia di Sestri Ponente in cui lavora è stata la prima in Italia ad aprire alle vaccinazioni anti covid. I nostri candidati sono espressione di tutte le componenti della città e non lo sono perché cercavamo delle 'figurine' da attaccare all'album, lo sono perché quotidianamente sono immersi nella loro vita professionale e di studio, il mix giusto per pensare a una città nuova, inclusiva, accogliente e competitiva con il resto del mondo. Una lista che si compone per due terzi di una parte civica e per un terzo di parte politica, con esponenti di Demos, Possibile, Volt, un mondo fortemente connotato dall'impegno nel centrosinistra". (ANSA).